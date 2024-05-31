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Ali Koç sınırları zorlayacak! Yeni hedef Lewandowski

Ali Koç sınırları zorlayacak! Yeni hedef Lewandowski

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Jose Mourinho'yu getirdikten sonra forvet hattı için de çalışmalara başladı ve Robert Lewandowski'nin transferi için Barcelona ile temas kurdu. Transferin zor olduğu belirtilse de Ali Koç ve yönetimi şartları zorlayacak.

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho hamlesinin ardından forvet hattı için de ciddi çalışma yürütüyor. 

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Fenerbahçe, yıldız golcü Robert Lewandowski'nin transferi için Barcelona ile temas kurdu. 

Haberde transferin şu anlık zor olduğu ancak Ali Koç ve yönetiminin şartları zorlayacağı belirtildi. 

Ayrıca Fenerbahçe'nin transfer listesinde başka önemli adaylar da bulunuyor.

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