Ateşkes sağlanacak mı? Joe Biden: İsrail kapsamlı yeni bir teklif sundu!

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kapsamlı bir ateşkes teklifinde bulunduğunu söyledi ve "Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Biden, Orta Doğu'ya ilişkin konuşacağını duyurmasının ardından beklenen açıklamayı yaptı.

Biden, İsrail'in Hamas'a yeni bir teklif sunduğunu ve teklifin 3 aşamadan oluştuğunu söyledi.

Biden teklife ilişkin açıklamasında "Teklif 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşama 6 hafta sürecek. Tam bir ateşkes uygulanacak ve İsrail askerleri Gazze'de yoğun nüfuslu noktalardan çekilecek. Filistinliler evlerine dönecek. Eğer görüşmeler 6 haftadan uzun sürerse ateşkes de gerektiği kadar sürecek.

6 haftalık ilk aşamada İsrail ve Hamas çatışmaların tamamen sona ereceği 2. aşamaya geçmek için müzakere edecek.

"HAMAS BU ANLAŞMAYI KABUL ETMELİ"

3. aşamada Gazze'de büyük bir yeniden inşa çalışması olacak. Hamas artık yeni bir 7 Ekim saldırısı düzenleyecek kapasiteye sahip değil. İsrail hükümetine her türlü baskıya rağmen bu anlaşmaya destek vermesini istiyorum.

İsraillilerden sakin olup bu anı kaybederlerse neler olacağını düşünmelerini istiyorum. İsrail dünyada daha da izole bir hale gelebilir. Hamas bu anlaşmayı kabul etmeli" dedi.