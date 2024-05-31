BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  GÜNCEL

CHP'li belediyeye 'Atatürk resmi' tepkisi!

CHP'li belediyeye 'Atatürk resmi' tepkisi!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, birçok il ve ilçede belediyeleri kazandı; Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ise Umut Yılmaz, 30 yıl sonra babası Ahmet Yılmaz'dan koltuğu devraldı. Yılmaz'ın makam odasına astığı Atatürk resmi ise sosyal medyada tepki çekti.

Abone ol

15 milyon seçmenin katılmadığı, 2 milyon oyun da geçersiz sayıldığı 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, birçok il ve ilçede belediyeleri kazandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi de bunlardan biriydi. CHP'nin adayı Umut Yılmaz, 1989-1994 yılları arasında başkanlık yapan babası Ahmet Yılmaz'dan 30 yıl sonra yeniden CHP adına koltuğu devraldı.

Yapılan hizmetlerle öne çıkması beklenen Umut Yılmaz'ın makam odasından paylaşılan fotoğraf tartışma konusu oldu.

"Benzemeyen Atatürk" resmiyle poz verdi

Sosyal medyadan paylaşılan iki ayrı fotoğraftan birinde, Umut Yılmaz'ın makam odasında bir yanda Atatürk, diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi yer alıyor.

Diğer fotoğrafta ise Atatürk'ün resmedildiği ancak pek de benzetilemeyen bir duvar portresi yer alıyor.

Sosyal medyada tepki çekti

Umut Yılmaz'ın makam odasının bu şekilde paylaşılması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Takipçiler, başkandan hizmet beklediklerini, kendisinin ise Atatürk'le alakası olmayan bir resmi yaptırarak belediyenin bütçesini nereye harcadığını sordular.

Odanın ilk hali ise şöyleydi

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'yi üzen haber! Lukaku için 45 milyon Euro istiyorlar
Fenerbahçe'yi üzen haber! Lukaku için 45 milyon Euro istiyorlar
İzmir'de ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
İzmir'de ormanlık alanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze sorununa dikkati çeken tek ülke
Bakan Fidan: Türkiye Gazze sorununa dikkati çeken tek ülke
Ali Koç sınırları zorlayacak! Yeni hedef Lewandowski
Ali Koç sınırları zorlayacak! Yeni hedef Lewandowski
Ateşkes sağlanacak mı? Joe Biden: İsrail kapsamlı yeni bir teklif sundu!
Ateşkes sağlanacak mı? Joe Biden: İsrail kapsamlı yeni bir teklif sundu!
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
Karadeniz'de hava sıcaklığı yarından itibaren artacak! Kavrulacağız
Karadeniz'de hava sıcaklığı yarından itibaren artacak! Kavrulacağız
İngiliz Reuters'ın Türkiye'deki başıboş köpekler için yaptığı algı haberi dikkat çekti
İngiliz Reuters'ın Türkiye'deki başıboş köpekler için yaptığı algı haberi dikkat çekti
Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi! 'Görüşmeler sonlandırıldı'
Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili açıklama geldi! 'Görüşmeler sonlandırıldı'
Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İstanbul'da eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis
İstanbul'da eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis