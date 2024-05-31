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İzmir'de öğrenciler taşlardan Türk ve Filistin bayrakları yaptı

İzmir'de öğrenciler taşlardan Türk ve Filistin bayrakları yaptı

İzmir'in Bergama ilçesinde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda vefat eden çocuklara dikkati çekmek isteyen öğrenciler, boyadıkları 16 bin taştan Türk ve Filistin bayrakları oluşturdu.

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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen öğrenciler, Bergama Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler, saldırılarda ölen çocukları temsil etmesi amacıyla boyadıkları 16 bin taştan Türkiye ve Filistin bayrağı yaparak bahçedeki alana dizdi.

"Özgür Filistin", "Çocukları kurtarın", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı dövizleri taşıyan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

"Kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz"

Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Taha Arben Vurgun, Filistin'de insanlık dramını yaşandığını belirterek, "Filistin'de şehit düşen çocukları anmak için buradayız. Şehit olan 16 bin çocuğun anısına taşlarımızı okulun bahçesine dizdik. Kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Yavuz Selim Aktaş da Filistin'deki çocukların açlık ve yoklukla iç içe bir yaşam sürdüğünü anlatarak, saldırıların son bulmasını istedi.

Program, Filistinliler için okunan duanın ardından sona erdi.

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