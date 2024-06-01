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Kral Kupası Jorge Jesus'un! Ronaldo gözyaşlarına boğuldu

Kral Kupası Jorge Jesus'un! Ronaldo gözyaşlarına boğuldu

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Al Nassr'ı 5-4 yenerek kupayı kazandı. Maç sonrası Ronaldo'nun gözyaşları geceye damga vurdu.

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Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında Al Nassr'ı devirerek kupayı müzesine götürdü. Müsabakanın ardından Ronaldo'nun gözyaşları geceye damga vurdu. 

Karşılıklı goller!

Al Hilal, henüz maçın 7. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ardından Al Nassr'a beraberliği getiren golü 88. dakikada Ayman Yahya ağlarla buluşturdu.

Bir kupa daha!

Maçta 3 kırmızı kart çıktı. Al Nassr'da 56. dakikada David Ospina, Al Hilal adına ise 87. dakikada Al Bulayhi ve 90. dakikada Kalidou Koulibaly kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden Al Hilal, lig şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını kazanma sevincini yaşadı. Fenerbahçe'nin eski hocası Jesus, bu sezonki başarılarıyla adını Suudi Arabistan tarihine bir kez daha yazdırdı.

Ronaldo'nun gözyaşları...

Al Nassr'da Ronaldo, kaybedilen maçın ardından bir kupadan daha oldu ve sahadan ayrılırken oldukça üzgün bir görüntüsü vardı.

O sırada takım arkadaşları kendisini teselli etmek için yanına geldi. Ancak, Portekizli süperstar üzüntüsünü gizleyemedi ve gözyaşlarına boğuldu. 

Hüngür hüngür ağladı!

Ronaldo ardından yedek kulübesine gidip yığıldı kaldı ve o sırada hüngür hüngür ağladığı anlar kameralara yansıdı. 

 

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