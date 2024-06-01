BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  MAGAZİN

63 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi

63 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi

5 ay önce ihanet yüzünden Nihan Ünsal'dan boşanan oyuncu Burak Sergen, dün akşam 4. kez nikah masasına oturdu. Kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile dünyaevine giren 63 yaşındaki oyuncu "Cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu" dedi.

Abone ol

Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, aradığı mutluluğu sonunda buldu. 63 yaşındaki ünlü oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi.

Çiftin düğünü, Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi. Çiftin nikah şahitliğini Burak Sergen’in rol aldığı Hudutsuz Sevda dizisindeki eski eşi Asuman Dabak, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ve dizinin yayınladığı NOW kanalını CEO’su Cenk Soner yaptı.

Basın mensuplarıyla mutluluğu paylaşan oyuncu, "Cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu" ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının "Nasıl bir evlilik teklifi geldi?" sorusuna cevap vermek istemeyen Gizem Şağban ise "O da özel. Bize özel kalsın. Her şey çok güzeldi, nazar değmesin" dedi.

3 evlilik yapmıştı

İlk evliliğini 1991-1992 yılları arasında şarkıcı Pamela Spence ile yapan Burak Sergen, 2. evliliğini de 1999-2018 yılları arasında Işıl Sergen ile gerçekleştirdi. 2018 yılında Işıl Sergen ile boşanan oyuncu, daha sonra Nihan Ünsal ile evlendi. Koronavirüse yakalanarak haftalarca hastanede tedavi gören Sergen, ihanete uğradığını öğrendi. Mutluluğu kısa süren oyuncu, Ünsal'a zina davası açarak bu yılın başında boşandı.

ÖNCEKİ HABERLER
1 milyar dolarlık vurgunda gözaltına alınan isimlerden yazar Aşkım Kapışmak'tan açıklama
1 milyar dolarlık vurgunda gözaltına alınan isimlerden yazar Aşkım Kapışmak'tan açıklama
İzmir'de bir baba kavga ettiği oğlunu bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de bir baba kavga ettiği oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Yazar Akif Manaf'a Almanya’daki imza gününde büyük ilgi
Yazar Akif Manaf'a Almanya’daki imza gününde büyük ilgi
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı
Netenyahu Biden'ın İsrail ateşkes planı önerdi açıklamasını yalanladı: Savaş devam edecek
Netenyahu Biden'ın İsrail ateşkes planı önerdi açıklamasını yalanladı: Savaş devam edecek
Batı Trakya'daki DEB Partisinden, kapatılan Fenerbahçe Derneğine ziyaret
Batı Trakya'daki DEB Partisinden, kapatılan Fenerbahçe Derneğine ziyaret
Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın kredi notunu düşürdü
Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın kredi notunu düşürdü
Kral Kupası Jorge Jesus'un! Ronaldo gözyaşlarına boğuldu
Kral Kupası Jorge Jesus'un! Ronaldo gözyaşlarına boğuldu
Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası Talisca'dan dikkat çeken paylaşım
Aziz Yıldırım'ın açıklaması sonrası Talisca'dan dikkat çeken paylaşım
Biden'ın ateşkes teklifine Hamas'tan ilk cevap geldi!
Biden'ın ateşkes teklifine Hamas'tan ilk cevap geldi!
İzmir'de öğrenciler taşlardan Türk ve Filistin bayrakları yaptı
İzmir'de öğrenciler taşlardan Türk ve Filistin bayrakları yaptı
Bakan Koca'dan "Dünya Tütünsüz Günü" paylaşım
Bakan Koca'dan "Dünya Tütünsüz Günü" paylaşım