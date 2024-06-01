1 milyar dolarlık vurgunda gözaltına alınan isimlerden yazar Aşkım Kapışmak'tan açıklama

Sıfır risk yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak konuyla ilgili "Yargılama aşaması başladığında ortaya çıkacak kanıt ve ifadelerle de suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır" dedi. Kapışmak’ın yapıya insan kazandırma iddiasıyla suçlanıyor.

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Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “sıfır risk ile yüksek kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları çerçevesinde İstanbul’da gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak,konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"HAYATIMI KİTAPLARDAN VE SAHNELERDEN KAZANMAKTAYIM"

Kapışmak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Değerli kamuoyu,

Öncelikle ailem ve avukatımla iletişeme geçerek destek olan tüm dostlarıma, mesajlar ileten kıymetli okurlarıma teşekkür ederim.

Ayrıca detaylarını paylaştığımda herhangi bir suç ile yanyana olmadığımın açıkça anlaşılacağı söz konusu gözaltı mevzusu ile kamuoyunda gündeme gelmekten son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Tüm takipçilerim ve dostlarım bilir ki, ben hayatımı yazdığım kitaplar ve şirketlerin kendi çalışanları için organize ettiği motivasyon konuşmalarında sahne almaktan kazanmaktayım.

Zaten yargılama aşaması başladığında ortaya çıkacak kanıt ve ifadelerle de suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır.

Tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşeceğimize olan inancımla sevenlerime saygılarımı iletirim."

Ne olmuştu?

Ankara merkezli 21 ilde, "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik düzenlenen Sibergöz-42 operasyonlarında, 1 milyar dolar haksız kazanç ettiği belirlenen 127 şüpheli yakalanmıştı.

Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç' vaadiyle vatandaşları yatırıma yönlendirdiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satan ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunarak 'Saadet Zinciri' sistemi oluşturan, uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar lira) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalanmıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 1 milyar lira değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktarmıştı.

Kapışmak neyle suçlanıyor?

Kapışmak’ın örgütün yöneticileriyle birlikte eğitim ve bilgilendirme kampı adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği iddia edildi.

Bu kapsamda, yazar Kapışmak hakkında, yapıya insan kazandırma faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.