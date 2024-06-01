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İzmir'de bir baba kavga ettiği oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de bir baba kavga ettiği oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde babası tarafından bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, M.D, Aktepe Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle oğlu Ahmet D. (21) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olay sırasında evdeki bıçakla oğlu Ahmet D'yi yaralayan M.D, suç aletiyle evinin yakınlarındaki bir kahvehaneye gitti.

Buradaki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet D'yi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdı ancak genç kurtarılamadı.

Kahvehanede polisleri görünce kendisini tuvalete kitleyen baba M.D. gözaltına alındı.

Babanın ilk ifadesinde, oğluyla sürekli tartıştığını, en son tartışmanın da eve köpek getirme meselesinden çıktığını söylediği öne sürüldü.

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