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Transferde yılın bombası! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a...

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Transferde yılın bombası! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Transferde yılın bombası! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a...

Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başlayan sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor.

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Transferde yılın bombası! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a...

Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

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Transferde yılın bombası! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a...

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon Devler Ligi'nde de başarı hedefliyor.

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Transferde yılın bombası! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a...

Bu yolda kadroyu geniş tutmak adına hem Süper Lig'i tanıyan hem de Avrupa'da önemli tecrübeler yaşamış bir yedek golcü üzerinde duruluyor.

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