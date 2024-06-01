Transferde yılın bombası! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a...
|
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...
Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başlayan sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor.
111
Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...
211
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon Devler Ligi'nde de başarı hedefliyor.
311
Bu yolda kadroyu geniş tutmak adına hem Süper Lig'i tanıyan hem de Avrupa'da önemli tecrübeler yaşamış bir yedek golcü üzerinde duruluyor.
411