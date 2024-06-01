Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (CANLI YAYIN)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'daki 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının açılış konuşmasını yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. İstişare toplantımızın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bugün ve yarın belirlenen konu başlıklarında genel başkan yardımcısı ve bakan arkadaşlarımız geniş bir yelpazede sunumlarını yapacaklar. Hem partimizin gündemindeki meseleleri konuşacağız hem de ülkemizi ve tüm insanlığı ilgilendiren konuları iki gün boyunca kapsamlı şekilde değerlendireceğiz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 30 istişare toplantısında olduğu gibi demokratik bir atmosferde, katılımcı bir anlayışla kardeşliğin ve muhabbetin hakim olduğu bir iklimde sizlerin kıymetli fikirlerini alacağız.

"Son 3 seçimin muhasebesini yapacağız"

Türk siyasetine AK Parti'nin kazandırdığı istişare toplantılarının farklı anlamları ve önemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Son bir yıldır ülkemizin adeta gündemini kaplayan seçim maratonunun da tamamlanmasıyla öncelikle siz kardeşlerimizle beraber olalım istedik. İstişare toplantılarımız devam edecek. 1 ve 2 Temmuz'da bu defa belediye başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Son 3 seçimin kapsamlı muhasebesini yapacağız.

"Siyaseti milletimiz için yaptık"

Partimizin kuruluşundan itibaren istişareye önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik. Siyaseti milletimiz için yaptık.

Sokağın sesine kulak verdik. Çarşının nabzını tuttuk. Ne kendimizi, ne çalışma arkadaşlarımızı yankı odalarına hapsetmedik. Demokrasimizin güçlenmesi için her görüşe kapımızı ve gönlümüzü açtık.

Türk siyasi hayatında istişare kültürü bizimle anlam kazandı. İstişareyi her seviyede pratiğe döken ve kurumsallaştıran parti biziz.

"Milletimizin sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız"

Yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk. 31. istişare toplantımızın temasını Türkiye'nin ortak aklı olarak belirledik. 14-28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçlarındaki ayrışmayı kolaylaşmaya kaçmadan ele alacağız.

Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız. İnce eleyip sık dokuyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam etmeyeceğiz. Surda gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz.

Değişim irademizi güçlü ve dinamik tutacağız.

Din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımı yapmadık. Kimseyi hayat tarzıyla yargılamadık. Bu ülkede başörtüsünde, sakalından, inancından dolayı milyonlarca vatandaşımız mağdur edilmişti. Kürtler yanlış politikalar edeniyle ötekileştirilmişti. Biz kucakladık. Vatan hepimizin dedik, devlet hepimizin dedik. Biz ülkenin tamamını kardeş gördüğümüz için 22 yıldır milletimizin her kesiminin teveccühüne mazhar olduk.

Sadece oy aldıklarımızın değil, oy almadıklarımızın da tercihlerine saygı gösterdik. AK Parti var olduğu müddetçe kardeşlik siyasetinin temsilcisi olmaya devam edecektir.

Seçim dönemlerinde rekabetin dozu artıyor. Türkiye 3 seçim sürecini üst üste yaşadı. Toplumumuzu yordu, yıprattı.

Ayrıntılar gelecek...