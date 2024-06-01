Ak Portföy, 9.TSPB Altın Boğa Ödülleri’nde iki ödül aldı

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı: "Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Altın Boğa Ödülleri'nde iki ödüle birden layık görülmekten büyük gurur duyduk" dedi

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Ak Portföy, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB), gerçekleştirdiği 9.TSPB Altın Boğa Ödülleri’nde iki ödüle layık görüldü.

Ak Portföy'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 600 milyar lirayı aşan varlık büyüklüğü ile özel sektörde Türkiye'nin lider portföy yönetim şirketi ünvanını sürdürüyor ve dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketi arasında da yer alarak başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Şirket, Portföy Yönetim Faaliyeti 2023 kategorisinin Yatırım Fonları - En Yüksek Portföy Büyüklüğü dalında Altın Boğa'nın sahibi oldu. Ak Portföy ayrıca En Yüksek Getiri-Emeklilik Yatırım Fonu kategorisinde, AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile Altın Boğa kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, gelecek dönemde yeni hedeflere odaklandıklarını vurguladı.

Ersarı, 'Tasarruf sahiplerinin yatırım hedeflerine ulaşmalarını sağlamaya ve geleceğin yatırım dünyasının şekillenmesine öncülük ediyoruz. Bugün artık çok farklı ihtiyaçları ve beklentileri olan yatırımcılar, hızla değişen dinamik yatırım ortamında kendileri için en doğru portföyü oluşturmayı hedefliyor.



Biz de yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, dünya standartlarında yeni nesil ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Alanında ilk ve tek olan birçok ürün, hizmet ve iş modelimizle sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez Portföy Yönetimi Hizmetini dijitalleştirerek Akbank Mobil'e taşımanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Ersarı, 'Ak Portföy olarak süreçlerimizi bir finansal teknoloji şirketinin anlayışı ile yöneterek bu ürünümüzü modelledik ve geliştirdik. Temel hedefimiz her zaman dünyadaki en ileri yatırım know-how’ını en iyi teknoloji çözümleriyle birleştirerek, portföy yönetimi hizmetini geniş kitlelere ulaştırmak ve çıtayı en yukarıya taşımaktır.



Yeni kuşağın da artan ilgisiyle bu teknolojiler, portföy yönetim ürünlerimizi ve yatırım danışmanlığı hizmetlerimizi tasarruf sahiplerimize sunduğumuz temel araçlar olmaya devam edecek.' açıklamasında bulundu.

Ersarı, ''Yeni Nesil' ürün, hizmet ve iş modellerini hayata geçirmeye odaklanmış, yatırımcısını odağına alan dijital bir portföy yönetim şirketi olarak, ülkemize, içinde yaşadığımız çevreye, topluma ve dünyaya daha fazla değer katacak yeni nesil ürün ve hizmetler üzerinde sürekli çalışıyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçte başarılarının ödüllerle pekiştirilmesinin tüm Ak Portföy ailesi için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Ersarı, 'Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Altın Boğa Ödülleri'nde iki ödüle birden layık görülmekten büyük gurur duyduk. Bu çifte başarı için tüm çalışma arkadaşlarımı göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Bu süreçte bize destek veren tüm yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza da teşekkür ediyoruz. Tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katmaya ve sermaye piyasalarının gelişimini ve derinleşmesini desteklemeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.