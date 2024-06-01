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İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu Devlet Bahçeli kurucuları arasında yer aldı

İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu Devlet Bahçeli kurucuları arasında yer aldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanıyla İl Bilge Hatun Vakfı'nın kurulması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Vakfın kurucuları arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bulunuyor.

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Vakfın mal varlığının 500 bin lira olduğu bildirilen ilanda, "Dağılma bilançosu çerçevesinde çıkacak mal varlığı, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşuluyla Devlet Bahçeli Vakfına devredilir." hükmü yer aldı.

Vakfedenlerin ise Devlet Bahçeli, İsmail Faruk Aksu, Erkan Haberal, Ali Uçak, Hüseyin Akgül ve Fatih Çetinkaya olduğu belirtildi.

Vakfın amacı, "Sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal koruma, sağlık ve sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir." şeklinde tanımlandı.

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