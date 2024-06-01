BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  DÜNYA

ABD Savunma Bakanı Austin: Çin’le savaş kaçınılamaz

ABD Savunma Bakanı Austin: Çin’le savaş kaçınılamaz

Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile konuşmaktan keyif almadığını itiraf eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin’le savaş ve çatışmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Abone ol

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu sözleri Çinli mevkidaşı Dong Jun ile gerçekleştirdiği görüşmeden kısa bir süre sonra geldi.

Singapur’daki Shangri-La Dialogue hükümetler arası güvenlik konferansında konuşan Austin, “Onunla her sohbet keyifli bir sohbet olmayacak, ama birbirimizle konuşmaya devam etmemiz önemli” ifadesini kullandı.

Washington ve Pekin’in “yanlış hesap ve yanlış anlama” risklerini azaltmak için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Pentagon Şefi, “Bana göre Çin’le savaş ya da çatışma ne yakın ne de kaçınılmaz” diye ekledi.

ABD Savunma Bakanı Austin ve Çinli mevkidaşı Dong, Singapur’daki Shangri-La Dialogue konferansı kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Pentagon’dan yapılan açıklamada, 75 dakika süren görüşmenin “profesyonel ve açık nitelik taşıdığı” ifade edildi. Görüşmede Çin’in Tayvan Boğazı’ndaki son tatbikat, Ukrayna’daki durum ve Kuzey Kore’nin “provokasyonları” ele alındı. Austin’in bu görüşmede, Çin’in Rusya savunma sektörüne verdiği iddia edilen destekten duyulan tedirginliği dile getirdiği aktarıldı. Pentagon Şefi, bu desteğin devam etmesi durumunda ABD ve müttefiklerinin “yeni tedbirler almak zorunda kalacağını” dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevine hızlı başladı! İlk talimatını verdi
Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevine hızlı başladı! İlk talimatını verdi
Hulusi Akar'ın mikrofonu açık kaldı konuşmalar ortaya çıktı CHP'li vekil 'acınası bir durum' dedi
Hulusi Akar'ın mikrofonu açık kaldı konuşmalar ortaya çıktı CHP'li vekil 'acınası bir durum' dedi
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Jose Mourinho KAP'a bildirildi
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Jose Mourinho KAP'a bildirildi
Kurban Bayramı hazırlığı: İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
Kurban Bayramı hazırlığı: İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
63 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi
63 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi
1 milyar dolarlık vurgunda gözaltına alınan isimlerden yazar Aşkım Kapışmak'tan açıklama
1 milyar dolarlık vurgunda gözaltına alınan isimlerden yazar Aşkım Kapışmak'tan açıklama
İzmir'de bir baba kavga ettiği oğlunu bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de bir baba kavga ettiği oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Yazar Akif Manaf'a Almanya’daki imza gününde büyük ilgi
Yazar Akif Manaf'a Almanya’daki imza gününde büyük ilgi
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine Anıl Bora İnan atandı
Netenyahu Biden'ın İsrail ateşkes planı önerdi açıklamasını yalanladı: Savaş devam edecek
Netenyahu Biden'ın İsrail ateşkes planı önerdi açıklamasını yalanladı: Savaş devam edecek