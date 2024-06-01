Akbank'ta kampanya! Axess ve Wings sahiplerini özel fırsatlar bekliyor

Akbank'ın, haziran ayında 'Juzdan' uygulaması üzerinden sunduğu kampanyalar ile Axess ve Wings sahiplerini özel fırsatlar bekliyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sektörde fark yaratan yeniliklere ve ürünlere imza atan Axess ve Wings ile müşterilerine bayram alışverişlerinde de kazandırmaya devam ediyor.

Axess sahipleri, 30 Haziran'a kadar 1.000 TL ve üzeri her ikinci market alışverişine 60 TL, toplamda 300 TL chip-para kazanıyor. Wings sahipleri de ay sonuna kadar 1500 TL ve üzeri her ikinci market alışverişinde 6 bin, toplamda 30 bin 'Mil Puan' kazanıyor. Her iki kampanyadan da yararlanmak için ay sonuna kadar Juzdan'dan katılım sağlanması yeterli oluyor.

Juzdan'da ayrıca Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

Henüz Axess'li olmayanlar için yüksek kazançlı bir kampanya da bulunuyor. 30 Haziran'a kadar ilk kez Axess sahibi olacaklar, 15 Temmuz'a kadar yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişlerinde 300 TL, toplamda 3 bin TL'ye varan chip-para kazanabiliyor. Cebe inen Axess'e başvuranlar, kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanmaya başlayabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak için Axess'e başvurduktan sonra Juzdan uygulamasından ilgili kampanyaya katılım yeterli oluyor.

İlk kez Wings sahibi olacaklar için de özel bir kampanya sunuluyor. 30 Haziran'a kadar ilk kez Wings sahibi olacaklar, 15 Temmuz'a kadar yapacakları toplamda 30 bin TL harcamaya yurt dışında 6 bin TL, yurt içinde 3 bin TL uçak bileti değerinde kullanılabilecek 300 bin Mil Puan kazanıyorlar.

Axess veya Wings kartı olmayanlar, Akbank Mobil'den başvurup kartlarını anında kullanabiliyor.