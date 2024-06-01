BIST 10.040
DOLAR 32,37
EURO 34,84
ALTIN 2.400,88
HABER /  EKONOMİ

Akbank'ta kampanya! Axess ve Wings sahiplerini özel fırsatlar bekliyor

Akbank'ta kampanya! Axess ve Wings sahiplerini özel fırsatlar bekliyor

Akbank'ın, haziran ayında 'Juzdan' uygulaması üzerinden sunduğu kampanyalar ile Axess ve Wings sahiplerini özel fırsatlar bekliyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, sektörde fark yaratan yeniliklere ve ürünlere imza atan Axess ve Wings ile müşterilerine bayram alışverişlerinde de kazandırmaya devam ediyor.

Axess sahipleri, 30 Haziran'a kadar 1.000 TL ve üzeri her ikinci market alışverişine 60 TL, toplamda 300 TL chip-para kazanıyor. Wings sahipleri de ay sonuna kadar 1500 TL ve üzeri her ikinci market alışverişinde 6 bin, toplamda 30 bin 'Mil Puan' kazanıyor. Her iki kampanyadan da yararlanmak için ay sonuna kadar Juzdan'dan katılım sağlanması yeterli oluyor.

Juzdan'da ayrıca Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel yüzlerce markada geçerli chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

Henüz Axess'li olmayanlar için yüksek kazançlı bir kampanya da bulunuyor. 30 Haziran'a kadar ilk kez Axess sahibi olacaklar, 15 Temmuz'a kadar yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişlerinde 300 TL, toplamda 3 bin TL'ye varan chip-para kazanabiliyor. Cebe inen Axess'e başvuranlar, kartlarını anında internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanmaya başlayabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak için Axess'e başvurduktan sonra Juzdan uygulamasından ilgili kampanyaya katılım yeterli oluyor.

İlk kez Wings sahibi olacaklar için de özel bir kampanya sunuluyor. 30 Haziran'a kadar ilk kez Wings sahibi olacaklar, 15 Temmuz'a kadar yapacakları toplamda 30 bin TL harcamaya yurt dışında 6 bin TL, yurt içinde 3 bin TL uçak bileti değerinde kullanılabilecek 300 bin Mil Puan kazanıyorlar.

Axess veya Wings kartı olmayanlar, Akbank Mobil'den başvurup kartlarını anında kullanabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim mesajı! Özgür Özel'i ne zaman ziyaret edecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim mesajı! Özgür Özel'i ne zaman ziyaret edecek?
Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
ABD, Belçika'nın Gazze'de ateşkes anlaşması için Filistinlilere baskı yapmasını istedi
ABD, Belçika'nın Gazze'de ateşkes anlaşması için Filistinlilere baskı yapmasını istedi
İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu Devlet Bahçeli kurucuları arasında yer aldı
İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu Devlet Bahçeli kurucuları arasında yer aldı
ABD Savunma Bakanı Austin: Çin’le savaş kaçınılamaz
ABD Savunma Bakanı Austin: Çin’le savaş kaçınılamaz
Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevine hızlı başladı! İlk talimatını verdi
Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevine hızlı başladı! İlk talimatını verdi
Hulusi Akar'ın mikrofonu açık kaldı konuşmalar ortaya çıktı CHP'li vekil 'acınası bir durum' dedi
Hulusi Akar'ın mikrofonu açık kaldı konuşmalar ortaya çıktı CHP'li vekil 'acınası bir durum' dedi
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Jose Mourinho KAP'a bildirildi
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Jose Mourinho KAP'a bildirildi
Kurban Bayramı hazırlığı: İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
Kurban Bayramı hazırlığı: İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Seçmen yarın 3 ilçe ve 4 beldede sandığa gidecek
Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
63 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi
63 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi