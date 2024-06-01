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Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

EURO 2024'e hazırlanan A Milli Takımımızda dün yapılan antrenmanda sakatlanan ve ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal, aday kadrodan çıkarıldı.

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Devre arası transfer dönemi Bournemouth'a kiralanan Enes Ünal, yeni sezon öncesinde bonservisiyle İngiliz ekibi tarafından transfer edildi. EURO 2024'te milli takımın en önemli silahlarından biri olması beklenen Enes Ünal, milli takım antrenmanında şanssız bir sakatlık geçirdi.

Enes Ünal, yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takımın EURO 2024 kadrosundan çıkartıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Enes Ünal hakkında şu açıklamayı yaptı:

A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi.

Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı.

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