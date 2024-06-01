Yapı Kredi, "Sınırları Kaldıran Kadınlar" programının yeni dönemini başlatıyor

Yapı Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ve J.P. Morgan desteğiyle hayata geçirdiği "Sınırları Kaldıran Kadınlar" programı eğitim serisinin ikinci dönemini 4 Haziran'da başlatıyor.

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Yapı Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ve J.P. Morgan desteğiyle hayata geçirdiği 'Sınırları Kaldıran Kadınlar' programı eğitim serisinin ikinci dönemini 4 Haziran'da başlatıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Coniwi tarafından online olarak verilecek eğitimler, Yapı Kredi müşterisi olmayan kadın girişimciler de dahil herkese açık olacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan kadın girişimciler sertifika almaya hak kazanacak. Eğitime katılan tüm kadın girişimciler ise Yapı Kredi'nin Kadın Girişimci Destek Paketi'nden özel indirimle faydalanabilecek.

Ayrıca eğitim programının sonunda jüri tarafından seçilecek 20 kadın girişimciye, Coniwi tarafından ücretsiz e-ihracat danışmanlığı da verilecek. Böylece, kadın girişimcilere online kanallardan ihracat yapmaya başlaması için tüm adımlarda destek sağlanacak.

Yapı Kredi'nin 'Sınırları Kaldıran Kadınlar' programının ikinci dönemine 3 Haziran'a kadar yapikredikobi.com.tr web sitesinden başvurulabilecek. Şirket kurulumu, hedef pazar ve rakip analizi, lojistik süreçler, lansman stratejileri ve reklam türleri gibi zengin içerikleri ile dikkat çeken, ücretsiz eğitimler sayesinde, kadın girişimcilerin e-ihracat alanında sürdürülebilir gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.