Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e zorunlu askerlik devam edecek mi sorusu soruldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri tam profesyonel sisteme geçer mi, zorunlu askerlik kalkar mı sorusuna "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim." diye yanıt verdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı 'EFES-2024 Tatbikatı’nda gazetecilerle bir araya geldi.

45 ülke, 11 bin personelin katıldığı, bölgenin en büyük "Birleşik Müşterek Tatbikatı" EFES-2024’ün katılımcılar için önemli fırsat olduğunu söyleyen Güler , "Böylesine kapsamlı fiilî atışlı bir tatbikata katılma fırsatı bölgemizde ve Avrupa’da dahi pek yakalanamıyor. O nedenle her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zorunlu askerliğe devam mesajı

Güler, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçilip geçilmeyeceği konusundaki soruyu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklindedir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır. Avrupa’da profesyonel askerliğe geçen ülkelerin zorunlu askerliğe dönmeyi tekrar değerlendirdiklerini görüyoruz. En son bu konu İngiltere’nin gündeminde." diyerek cevapladı.