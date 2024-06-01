BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı

Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı

Fenerbahçe, bugün Real Madrid forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan milli futbolcu Arda Güler'e başarı dileğinde bulundu.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile Borussia Dortmund bugün TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de bugünkü mücadelede kadroda yer alacak.

Sarı-lacivertli kulüp final öncesi sosyal medya hesabından milli futbolcuya başarı dileğinde bulundu.

Yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle" mesajı paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ülke tarihine geçen boşanma! İş insanı, eski eşine 1 milyar dolar tazminat ödeyecek
Ülke tarihine geçen boşanma! İş insanı, eski eşine 1 milyar dolar tazminat ödeyecek
Antalya'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti
Antalya'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti
Araç muayenesinde kredi kartı ile ödemelerde sürücülere kötü sürpriz Bendevi Palandöken'den çağrı
Araç muayenesinde kredi kartı ile ödemelerde sürücülere kötü sürpriz Bendevi Palandöken'den çağrı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e zorunlu askerlik devam edecek mi sorusu soruldu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e zorunlu askerlik devam edecek mi sorusu soruldu
CHP'li belediyelere şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge gönderildi
CHP'li belediyelere şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge gönderildi
Ak Portföy, 9.TSPB Altın Boğa Ödülleri’nde iki ödül aldı
Ak Portföy, 9.TSPB Altın Boğa Ödülleri’nde iki ödül aldı
Yapı Kredi, "Sınırları Kaldıran Kadınlar" programının yeni dönemini başlatıyor
Yapı Kredi, "Sınırları Kaldıran Kadınlar" programının yeni dönemini başlatıyor
Antalya'da oltasına takıldı kıyıya çıkarmak için 20 dakika mücadele verdi
Antalya'da oltasına takıldı kıyıya çıkarmak için 20 dakika mücadele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim mesajı! Özgür Özel'i ne zaman ziyaret edecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim mesajı! Özgür Özel'i ne zaman ziyaret edecek?
Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
ABD, Belçika'nın Gazze'de ateşkes anlaşması için Filistinlilere baskı yapmasını istedi
ABD, Belçika'nın Gazze'de ateşkes anlaşması için Filistinlilere baskı yapmasını istedi
İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu Devlet Bahçeli kurucuları arasında yer aldı
İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu Devlet Bahçeli kurucuları arasında yer aldı