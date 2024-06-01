BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti

ANTALYA'da sıcak hava ve nemden bunalanlar, sahillerde zaman geçirdi.

Abone ol

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 28, nem oranı ise yüzde 68 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalan Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı ile Sarısu sahillerinden denize girdi.

Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç muayenesinde kredi kartı ile ödemelerde sürücülere kötü sürpriz Bendevi Palandöken'den çağrı
Araç muayenesinde kredi kartı ile ödemelerde sürücülere kötü sürpriz Bendevi Palandöken'den çağrı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e zorunlu askerlik devam edecek mi sorusu soruldu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e zorunlu askerlik devam edecek mi sorusu soruldu
CHP'li belediyelere şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge gönderildi
CHP'li belediyelere şehit yakını ve gazilerle ilgili genelge gönderildi
Ak Portföy, 9.TSPB Altın Boğa Ödülleri’nde iki ödül aldı
Ak Portföy, 9.TSPB Altın Boğa Ödülleri’nde iki ödül aldı
Yapı Kredi, "Sınırları Kaldıran Kadınlar" programının yeni dönemini başlatıyor
Yapı Kredi, "Sınırları Kaldıran Kadınlar" programının yeni dönemini başlatıyor
Antalya'da oltasına takıldı kıyıya çıkarmak için 20 dakika mücadele verdi
Antalya'da oltasına takıldı kıyıya çıkarmak için 20 dakika mücadele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim mesajı! Özgür Özel'i ne zaman ziyaret edecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim mesajı! Özgür Özel'i ne zaman ziyaret edecek?
Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Enes Ünal, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
ABD, Belçika'nın Gazze'de ateşkes anlaşması için Filistinlilere baskı yapmasını istedi
ABD, Belçika'nın Gazze'de ateşkes anlaşması için Filistinlilere baskı yapmasını istedi
İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu Devlet Bahçeli kurucuları arasında yer aldı
İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu Devlet Bahçeli kurucuları arasında yer aldı
ABD Savunma Bakanı Austin: Çin’le savaş kaçınılamaz
ABD Savunma Bakanı Austin: Çin’le savaş kaçınılamaz
Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevine hızlı başladı! İlk talimatını verdi
Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki görevine hızlı başladı! İlk talimatını verdi