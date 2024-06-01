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HABER /  POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyanın buna dur deme vakti geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyanın buna dur deme vakti geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulundu.

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AK Parti, Ankara Kızılcahamam'da kampa girdi. 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kamp programına ilişkin Ankara'da kameralar karşısına geçti.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"Yarın adalet, güvenlik ve dış politika oturumu olacak.

Birinci gündemimiz Gazze'deki katliam siyaseti.

Biliyorsunuz, 1995 Srebrenitsa katliamıyla ilgili 11 Temmuz'un bir anma günü olarak gerçekleşmesi konusunda bir karar aldı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bu son derece kıymetlidir. Bu günlerde de bunun daha büyük bir anlamı vardır. Katliam siyaseti cezalandırıldı. Ve çok geç de olsa 1995 Srebrenitsa Katliamı'ndaki kurbanların anılarının taze tutulması onların yad edilmesi için bu karar alınmış oldu.

Bu kadar geç kalınmasın Gazze konusunda. Ve bunun daha fazlasına müsaade edilmesin. Bütün dileğimiz odur. 

O sebeple dünyanın buna dur demesinin zamanı gelmiştir. 

Filistin devletinin tanınması gerekiyor. Bu konuda ilerlemeler var"

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