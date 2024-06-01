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Dursun Özbek'ten 'Jose Mourinho' sözleri

Dursun Özbek'ten 'Jose Mourinho' sözleri

Anıtkabir'i ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bazı açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesiyle ilgili olarak, "Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez" dedi.

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Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek ve yönetim kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti. Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin, üzerinde "Galatasaray Spor Kulübü" yazılı kırmızı-beyaz karanfillerle süslü çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Özbek, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk, bugün Galatasaray Spor Kulübü 40. başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur, heyecan ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Kulübü'nün azası ve gönül verenleri olarak, devrimleriniz ve fikirlerinizin ışığında, belirlediğiniz hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında Galatasaray Spor Kulübü, tıpkı ilk yüzyılında olduğu gibi ülkemizin medar-ı iftiharı olarak, Ata'sına layık olmaya devam edecektir. Ebedi saygılarımla."

Öte yandan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasını değerlendirdi.

"Galatasaray'ın yarattığı etki diğer takımları endişelendirmiş"

Dursun Özbek, "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu duyurdu. Siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

 "Vallahi değerlendirmesini siz yapacaksınız. Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır" 

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