Anne oğluyla birlikte üretiyor, toptancılar satın almak için sırada bekliyor! "Şimdiki hedefimiz..."
Erzurum'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle tesis kuran kadın girişimci, istihdam ettiği ev kadınları ve üniversite mezunu oğluyla mantar üretiyor.
Kentte yaşayan 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Tuba Yavilioğlu, internetten yaptığı araştırmalardan hareketle mantar üreticisi olmaya karar verdi.
Çeşitli illerde bu işi yapanları ziyaret eden Yavilioğlu, mantar yetiştiriciliği için geçen yıl proje hazırlayıp Avrupa Birliği'nce finanse edilen ve TKDK tarafından yürütülen IPARD Programı'na proje başvurusunda bulundu.
Müracaatı kabul edilen Yavilioğlu, sağlanan 3 milyon 308 bin lira hibe destekle 6 ay önce Aziziye ilçesindeki Kumluyazı Mahallesi'nde 6 odalı, 5'er kat ranza sistemli mantar tesisi kurdu.
Tesiste üniversite mezunu oğlu ile 4 kadına da iş imkanı sağlayan Yavilioğlu, 45 günde yaklaşık 18 ton mantar üreterek toptancılara satıyor.