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HABER /  POLİTİKA

Türkiye'den sürpriz karar! 2012'den bu yana en üst düzey ziyaret olacak

Türkiye'den sürpriz karar! 2012'den bu yana en üst düzey ziyaret olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin davetine icabetle 3-5 Haziran tarihlerinde Çin'e ziyarette bulunacak. Bakan Fidan ayrıca Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni de ziyaret edecek.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, dışişleri bakanı sıfatıyla Çin'e ilk kez bir ziyaret gerçekleştirirken, Çinli mevkidaşı Vang, Temmuz 2023'te Türkiye’yi ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında mevkidaşı Vang'ın yanı sıra Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile de görüşmesi öngörülüyor.

Çin'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşması da planlanan Fidan'ın, Pekin’deki temaslarının ardından 4-5 Haziran'da Urumçi ve Kaşgar şehirlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

SİNCAN UYGUR BÖLGESİ ZİYARETİ

Bakan Fidan'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Nisan 2012'de bölgeye yaptığı ziyaretten sonra Türkiye’den en üst düzeyli ziyaret olacak.

Son dönemde Çin'in tüm bölgeleriyle ilişkilerini güçlendirmek için adımlar atan Türkiye, bu çerçevede Çin'deki diplomatik mevcudiyetini Pekin Büyükelçiliği, Guangcou, Şanghay ve Hong Kong Başkonsolosluklarına ilave olarak geçen yıl açtığı Çıngdu Başkonsolosluğuyla pekiştirdi.

ÖNEMLİ KONULAR GÜNDEME GELECEK

Türkiye-Çin ikili ticaret hacminin 2023'te 48 milyar doları geçtiği ve Çin'in Türkiye'nin Asya’da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı olduğu bir zamanda Bakan Fidan'ın bu ülkede yapacağı temaslarda ekonomik-ticari ilişkiler önemli yer tutuyor.

Görüşmelerde, ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ile Çin'den Türkiye’ye özellikle yeni teknolojiler alanında yatırımlara dair işbirliği imkanları da ele alınacak.

UKRAYNA VE GAZZE KONUSU

Bakan Fidan'ın temaslarında, Ukrayna, Gazze ve Kızıldeniz’deki gelişmelerin küresel tedarik hatlarının güvenliğini ve bazı ulaştırma koridoru projelerini olumsuz etkilediği bir dönemde Kuşak ve Yol Girişimi ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi'nin uyumlaştırılması çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Enerji, sivil havacılık, turizm işbirliğinin de diğer gündem konuları arasında yer alacağı görüşmelerde, tek Çin politikası izleyen Türkiye, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği öneme vurgu yapacak.

Görüşmelerde, başta Gazze olmak üzere Ukrayna ve Asya-Pasifik’teki gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülürken, Çin ve Türkiye özellikle Filistin meselesinde benzer görüşlere sahip.

Bakan Fidan’ın Pekin’de yapacağı temaslarda Gazze’de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanması ve iki devletli çözümün sağlanması için atılabilecek adımlar önemli yer tutacak.

ÇİN'İN FİLİSTİN TAVRI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı açılış töreninde yaptığı konuşmada Çin'in, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini savunduğunu, çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansının toplanmasını desteklediğini belirtmişti.

Türkiye, Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve Çin'de refah ve huzur içinde yaşamalarının önemini de tüm ikili temaslarda gündeme getirecek.

Ziyaret vesilesiyle yapılacak temaslar, bu konuların tekraren ele alınması bakımından önemli bir fırsat oluşturacak.

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