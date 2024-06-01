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Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, son dakika golleriyle takımını yarışta tutan Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı. Batshuayi'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon kullanılarak kontratı uzatıldı.

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Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşmaya varan ve sıcak saatlerin yaşandı Fenerbahçe'de, hareketlilik devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Michy Batshuayi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak kontratı uzattı.

27 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 43 maça çıkan Batshuayi, 24 gol atarken 3 de asist kaydederek takımının şampiyonluk yarışında kalmasını da sağladı.

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