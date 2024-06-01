Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda bir sezon daha kalacak.

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İlerleyen yaşına rağmen bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda performansıyla büyük etki gösteren Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Taraftarların bir sezon daha takımda ısrarla görmek istediği Mertens, ülkesinin basınından La Derniere Heure'ye geleceğine dair konuşarak müjdeyi verdi.

"Futbolu bırakacağım"

"Galatasaray'da bir sezon daha oynayacağım ve sonra futbolu bırakacağım." diyen Mertens, bu sezon 51 maçta 12 gol ve 19 asist yaparak büyük katkı sağladı.

Bu sözler sonrası sözleşmenin yakında imzalanacağı öğrenildi.

İki sezonda şampiyonluk sevinci yaşadığı Galatasaray ile toplamda 84 maça çıktı, 19 gol atıp 23 asist yaptı