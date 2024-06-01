BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda bir sezon daha kalacak

Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda bir sezon daha kalacak

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda bir sezon daha kalacak.

Abone ol

İlerleyen yaşına rağmen bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda performansıyla büyük etki gösteren Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Taraftarların bir sezon daha takımda ısrarla görmek istediği Mertens, ülkesinin basınından La Derniere Heure'ye geleceğine dair konuşarak müjdeyi verdi.

"Futbolu bırakacağım"

"Galatasaray'da bir sezon daha oynayacağım ve sonra futbolu bırakacağım." diyen Mertens, bu sezon 51 maçta 12 gol ve 19 asist yaparak büyük katkı sağladı.

Bu sözler sonrası sözleşmenin yakında imzalanacağı öğrenildi.

İki sezonda şampiyonluk sevinci yaşadığı Galatasaray ile toplamda 84 maça çıktı, 19 gol atıp 23 asist yaptı

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
Türkiye'den sürpriz karar! 2012'den bu yana en üst düzey ziyaret olacak
Türkiye'den sürpriz karar! 2012'den bu yana en üst düzey ziyaret olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyanın buna dur deme vakti geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyanın buna dur deme vakti geldi
Giresun'da emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu
Giresun'da emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu
Başakşehir'de drift yapan sürücüye 56 bin 492 lira para cezası
Başakşehir'de drift yapan sürücüye 56 bin 492 lira para cezası
Dursun Özbek'ten 'Jose Mourinho' sözleri
Dursun Özbek'ten 'Jose Mourinho' sözleri
Almanya sokak köpeği sorununu nasıl çözdü? Alman yetkiliden Türkiye'ye ışık tutacak açıklamalar
Almanya sokak köpeği sorununu nasıl çözdü? Alman yetkiliden Türkiye'ye ışık tutacak açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı
Yardım kuruluşunu hedef alan İsrail'e Belçika'dan kınama
Yardım kuruluşunu hedef alan İsrail'e Belçika'dan kınama
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde PKK'ya darbe
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Zeytin Dalı bölgesinde PKK'ya darbe
Opel'de haziran ayı fırsatları 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı
Opel'de haziran ayı fırsatları 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı
Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı
Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı