BIST 10.400
DOLAR 32,23
EURO 34,95
ALTIN 2.412,19
HABER /  EKONOMİ

İletişim Başkanlığı'ndan kredi kartlarıyla ilgili iddiaya yalanlama

İletişim Başkanlığı'ndan kredi kartlarıyla ilgili iddiaya yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapanacağı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Abone ol

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtildi.

Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına kapatıldığına işaret edilen açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir."

Açıklamada ayrıca, piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bella ve Gigi Hadid'ten Gazze için rekor bağış
Bella ve Gigi Hadid'ten Gazze için rekor bağış
Jose Mourinho’dan şaşırtan Fenerbahçe açıklaması
Jose Mourinho’dan şaşırtan Fenerbahçe açıklaması
Refah hayalet kente döndü, 1 milyon kişi göç etti
Refah hayalet kente döndü, 1 milyon kişi göç etti
Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti
Büyükçekmece'de alg patlaması: Denizin rengi değişti
AK Parti'de kongre süreci ekimde başlıyor
AK Parti'de kongre süreci ekimde başlıyor
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Dev final öncesi Arda Güler'den Fenerbahçe'ye cevap geldi
Dev final öncesi Arda Güler'den Fenerbahçe'ye cevap geldi
Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda bir sezon daha kalacak
Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda bir sezon daha kalacak
Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
Türkiye'den sürpriz karar! 2012'den bu yana en üst düzey ziyaret olacak
Türkiye'den sürpriz karar! 2012'den bu yana en üst düzey ziyaret olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyanın buna dur deme vakti geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyanın buna dur deme vakti geldi
Giresun'da emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu
Giresun'da emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu