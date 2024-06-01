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Bella ve Gigi Hadid'ten Gazze için rekor bağış

Bella ve Gigi Hadid'ten Gazze için rekor bağış

Filistin asıllı model kardeşler Gigi ile Bella Hadid, Filistin'e 1 milyon dolar bağışladı

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Dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid, Filistin'e olan desteklerini bir kez daha göstererek büyük bir bağışta bulundu.

Filistin asıllı kız kardeşler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı tepkilerini sürekli dile getiren isimler arasında yer alıyor. Hadid kardeşler, bu kez Filistin'deki çocuklar ve aileler için toplu olarak 1 milyon dolar bağış yaparak dikkat çekti.

Gigi ve Bella Hadid, sadece moda dünyasında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de adlarından sıkça söz ettiriyor. Filistin'e yapılan saldırılar karşısında sessiz kalmayan kardeşler, sık sık sosyal medya üzerinden de Filistin'e olan desteklerini paylaşıyorlar. Bu bağışla birlikte, desteklerini somut bir şekilde göstererek Filistin halkının yanında olduklarını bir kez daha vurguladılar.

DÖRT AYRI KURULUŞA PAYLAŞTIRILACAK

Hadid kardeşlerin yaptığı 1 milyon dolarlık bağış, Filistin'deki çocuklara ve ailelere odaklanan dört kuruluş arasında eşit olarak dağıtılacak. Bu kuruluşlar, savaşın mağdur ettiği çocukların eğitimine, sağlık hizmetlerine ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak projeleri finanse edecek.

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