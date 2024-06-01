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Jose Mourinho’dan şaşırtan Fenerbahçe açıklaması

Jose Mourinho’dan şaşırtan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada henüz kesinleşmediğini ama Fenerbahçe’de çalışmak istediğini söyledi.

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Fenerbahçe’nin bugün görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi katıldığı programda Fenerbahçe’ye ilişkin soruyu da yanıtladı.

"KESİN ANLAŞMA YOK"

Henüz kesin bir anlaşma olmadığını ama Fenerbahçe’de çalışmak istediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. Çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Euro 2024'te olacak. İlk maçlar öncesi hazırlık kampına katılamayacaklar. Zor olacak ama ben meydan okumayı severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım” diye konuştu.

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