Borussia Dortmund - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali (CANLI YAYIN)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu belli oluyor. Devler Ligini en fazla kazanan Real Madrid, 15.kez kupayı müzesine götürmek istiyor. İki takım Avrupa kupalarında tarihinde 14 kez karşı karşıya gelirken İspanyol devi rakibine 6 maçta üstünlük kurdu. Dortmund ise Real Madrid’i 3 kez mağlup etti.

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Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı Borussia Dortmund ve Real Madrid oldu. Finali mutlu sonla tamamlamak İspanyol ekibinde gözler Vinicius Junior, Toni Kroos, Bellingham, Modric gibi yıldızlarda olacak.

Borussia Dortmund 0-0 Real Madrid (CANLI SKOR)

45 ilk yarı bitti

43' Sabitzer itirazlarından dolayı sarı kart gördü.



42' Sabitzer'in ceza sahası dışından çektiği şutu Courtois kornere çeldi.

40' Schlotterbeck itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

35' Borussia Dortmund kalecisi Kobel'e faul yapan Vinicius Jr. sarı kart gördü.



28' Karim Adeyemi topu tek başına sürdü, Real Madrid ceza sahası içinde dar açıdan topu ağlara göndermek istedi, ancak top kaleciden döndü. Füllkrug arkasına düşen topa hamle yapamadı.

22' Karşılaşmanın ilk 22 dakikasında Borussia Dortmund, Real Madrid ataklarını iyi savundu. Alman ekibi, rakibinden daha fazla net pozisyon yakaladı.

21' Courtois'i birebirde geçen Adeyemi topu ağlara gönderemeden Dani Carvajal topa müdahale etti.

14' Borussia Dortmund'da Füllkrug defans arkasına sızdı, Füllkrug topu ceza sahası içinde Brandt'a bıraktı. Alman futbolcunun vuruşu auta gitse de yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

2' Sahaya taraftar indi, oyun durdu. Taraftarlar yakalandıktan sonra oyun yeniden başladı.

1' Maç başladı.

İtalyan çalıştırıcı Ancelotti’nin Arda Güler açıklamalarının ardından futbolseverler karşılaşmanın başlangıç saatine odaklandı. Kupayı en fazla müzesine götüren takım olan eflatun-beyazlılar, Dortmund karşısında hata yapmak istemiyor. Dortmund - Real Madrid mücadelesini Slavko Vincic yönetirken yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Borussia Dortmund’da ise gözler takımdan ayrılacak olan Marco Reus’a çevrildi. Takımın kaptanı veda kararı alırken sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamlamak istiyor.

Türk futbolcular sahnede

Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak.

Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.

Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can da takımının şampiyonluğu için ter dökecek.

İLK 11'LER:

DORTMUND: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.

REAL MADRİD: Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Fede Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.