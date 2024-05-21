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Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi

Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları gölden temizlendi

Isparta Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombaları ekiplerce gölden alındı.

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Yazla Mahallesi kıyısında el bombası olduğunu gören bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 8 el bombası olduğunu tespit etti.

Bombalar, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden alınarak Eğirdir Dağ Komando Okulu’na götürüldü.

Bombaların, buradaki Camili Yayla eğitim alanında imha edileceği öğrenildi.

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