ABD fiyatları düşürmek için 1 milyon varil benzin satışa sunacak

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yaz sezonunda fiyatları düşürmek amacıyla Kuzeydoğu'daki rezervlerden 1 milyon varil benzini satışa sunacak.

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ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Petrol Rezervleri Ofisinin, Sandy Kasırgası sonrasında oluşturulan Kuzeydoğu Benzin Tedarik Rezervindeki 1 milyon varil (42 milyon galon) benzinin satışı ve tasfiyesi için talepte bulunulduğu duyuruldu.

Açıklamada, bunun zamanlamasının, benzin fiyatları üzerindeki etkisinin en üst düzeye çıkacak şekilde ayarlandığı ve Amerikalılar bu yaz yola çıkarken fiyatların düşmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Biden yönetiminin, özellikle sürücüler yaz sezonunda yola çıkarken benzin fiyatlarını düşürmeye odaklandığını belirtti.

ABD'de benzin fiyatları galon başına 3,59 dolara çıktı

Granholm, söz konusu rezervi, Anma Günü ile 4 Temmuz tatilleri arasında stratejik olarak piyasaya sürerek en çok ihtiyaç duyulan zamanda yeterli tedarik akışını sağlayacaklarını ifade etti.

Söz konusu satışın, ABD Kongresinin Kuzeydoğu Benzin Tedarik Rezervi'nin satılması ve kapatılması yönündeki talimatının ardından gelmesi dikkati çekti.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı, geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 2 artışla galon başına 3,59 dolara çıktı.

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında 2022'de ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.