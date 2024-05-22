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Kadıköy'de polisten kaçmak isterken kazara kendini vuran cinayet şüphelisi öldü

Kadıköy'de polisten kaçmak isterken kazara kendini vuran cinayet şüphelisi öldü

Kadıköy'de, kaçmak isterken kendisini yakalayan polislerle yaşanan arbedede silahı ateş alınca kazara kendisini vuran cinayet şüphelisi öldü, olayda 1 polis memuru da yaralandı.

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Hasanpaşa Mahallesi Söğütlüçeşme Metrobüs durağı çıkışında polis ekipleri, şüpheli kişilere yönelik çalışma yaparken durumundan şüphelendikleri G.Y'nin kimliğini kontrol etmek istedi.

Bu kişi, üzerinde taşıdığı ve ağabeyi Y.Y'ye (39) ait olan kimliği ibraz etmesi üzerine polislerce gözaltına alınmak istendi.

Bu sırada kaçmaya çalışan G.Y. ile kendisine yakalayan polisler arasında arbede yaşandı.

Arbedede belinden çıkardığı tabanca ateş alan G.Y. kazara kendisini ve polis memuru E.B'yi (39) yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan G.Y. kurtarılamadı, tedavi altına alınan polis memuru E.B'nin ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eski nişanlısının öldürülmesi olayının şüpheli firarisi çıktı

Görgü tanıklarından Nihat Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın polis ekiplerinin G.Y'ye kimlik kontrolü yapmak isterken meydana geldiğini söyledi.

Bu kişi ile kendisini yakalamak isteyen polisler arasında arbede çıktığını belirten Ceylan, "Buradan kaçmak isterken polisler yakaladı, kendisi belinden silahı çıkartmak isterken polisler şahsa müdahale etti. Daha sonra bir el silah ateş aldı ve o şahıs ile polis yaralandı. Şahsın durum ağırdı ve sağlık ekipleri burada kalp masajı yapıyordu." dedi.

G.Y'nin yapılan Genel Bilgi Toplama incelemesinde, 4 suç kaydı olduğu, 16 Mayıs 2024'te Küçükçekmece ilçesinde eski nişanlısı Bahar Kaban'ın (29) öldürmesi olayının da şüpheli firarisi olduğu tespit edildi.

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