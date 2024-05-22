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Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ne kadar oldu, İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama o tarihi işaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ne kadar oldu, İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama o tarihi işaret etti

Altın fiyatlarındaki gerileme devam ederken, yatırımcı yükseliş ne zaman başlayacak diye merak ediyor. Altının gramı bugün 2 bin 500 liradan işlem görüyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş 3 bin lira beklentisinin sürdüğünü belirtti.

Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ne kadar oldu, İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama o tarihi işaret etti

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü 2 bin 506 liradan tamamladı.

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Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ne kadar oldu, İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama o tarihi işaret etti

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 95 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 320 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ne kadar oldu, İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama o tarihi işaret etti

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 416 dolardan alıcı buluyor.

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Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ne kadar oldu, İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama o tarihi işaret etti

Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair yaptığı açıklamalarda, söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

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