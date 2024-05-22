Altın fiyatları düşüyor! Gram altın ne kadar oldu, İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama o tarihi işaret etti
Altın fiyatlarındaki gerileme devam ederken, yatırımcı yükseliş ne zaman başlayacak diye merak ediyor. Altının gramı bugün 2 bin 500 liradan işlem görüyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş 3 bin lira beklentisinin sürdüğünü belirtti.
Dün, altının ons fiyatındaki azalışa paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü 2 bin 506 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 95 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 320 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 416 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair yaptığı açıklamalarda, söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.