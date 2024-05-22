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Kıvanç Tatlıtuğ'un Kuveyt'ten gelen teklife cevabı gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un Kuveyt'ten gelen teklife cevabı gündem oldu

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına katılması için yapılan 12 milyon TL'lik teklifi kariyerine uymadığı gerekçesiyle reddetti.

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Dizilerin Orta Doğu'da yayınlanmasıyla Türk oyuncularına da büyük rağbet gösteriliyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit, Orta Doğu'daki birçok etkinliğe katılırken benzer bir teklif Kıvanç Tatlıtuğ'a geldi.

Son olarak Aile dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına davet edildi. 12 milyon ve özel bir uçak tahsil edilecek olan Tatlıtuğ, teklifi kariyerine ters bulduğu için kabul etmedi.

Başarılı oyuncu daha önce Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den iş teklifleri almış ancak reddetmişti.

Rol aldığı diziler Orta Doğu'da yayınlanan Burak Özçivit, gelen teklifleri değerlendirerek sık sık ülkelere ziyarete gidiyor. Özel açılış ve davetlere giden Özçivit, daha önce 80 zengin kadınla yemek yemişti.

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