Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı
Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu işçiler mahsur kaldı.Abone ol
Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü. Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.
Bölgeye AFAD, güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı işçilerin yaralı olabileceği belirtilen tünelde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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