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Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü: İşçiler mahsur kaldı

Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu işçiler mahsur kaldı.

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Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü. Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.

Bölgeye AFAD, güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı işçilerin yaralı olabileceği belirtilen tünelde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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