PlayStation, ücretsiz mobil oyunlar için harekete geçti

PlayStation, ücretsiz mobil oyunlar için yeni bir platform geliştiriyor Son iş ilanıyla ortaya çıkan bu gelişme, Sony'nin mobil dünyada daha da güçlenmek istediğini gösteriyor.

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PlayStation Studios Mobile, deneyimli yazılım mühendislerini arayarak, ücretsiz mobil oyunların geliştirilmesi, yayınlanması ve işletilmesi için bir platform tasarlamak istiyor.

Bu hamle, PlayStation'ın oyun endüstrisindeki liderliğini sürdürme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Xbox'un yakın zamanda duyurduğu Xbox mobil mağazasıyla rekabet etme amacı güdülen bu adım, oyunculara daha geniş bir oyun deneyimi sunma hedefini yansıtıyor.

Önümüzdeki temmuz ayında açılacak olan Xbox mobil oyun mağazasıyla birlikte, oyuncuların favori oyunlarına daha kolay erişim sağlamaları bekleniyor. Bu platform, Call of Duty: Mobile ve Candy Crush Saga gibi popüler oyunlara ev sahipliği yapacak ve iOS ve Android cihazlarda ayrı bir uygulama olarak kullanılabilecek.

Sony'nin bu hamlesi, Avrupa Birliği'nin alternatif uygulama marketlerine olan açıklığının da bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Insidergaming'in haberine göre, Xbox'un Game Pass Ultimate abonelik ücretlerine olası zam haberleriyle birlikte, oyun endüstrisindeki rekabetin kızıştığı bir döneme giriyoruz.

Özetle, PlayStation ve Xbox'un mobil oyun dünyasındaki bu adımları, oyuncular için heyecan verici yeni olanaklar sunarken, aynı zamanda endüstrinin rekabetçi doğasını da gösteriyor.