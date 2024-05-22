Erdoğan, Reisi'nin cenaze törenine katılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine katılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın helikopter kazasında can veren İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katılacağını aktardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran ile ilgili yaptığı açıklamada, "İran'a taziyelerimizi sunuyoruz. Kardeş İran milletinin yanındayız. Bu süre içinde bu tip kazalar olduğunda bunlara zamanında müdahale imkan ve kabiliyet meselesi. Bizden talep edilen anında yerine getirildi. AKINCI İHA ve helikopter gönderildi. AKINCI İHA'nın zorlu koşullarda uçuş yaparak merhum şahsiyetlerin yerini tespiti Türkiye'nin geldiği yeri göstermesi bakımından önemli" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze törenine katılacağını şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze törenine katılacak"