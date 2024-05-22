Aziz Yıldırım adaylıktan çekilme şartını açıkladı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerin sezonu şampiyon tamamlaması halinde başkan adaylığından çekileceğini duyurdu.

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı ve gelecek seçim için de adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

Sarı-lacivertlilerin geleceği hakkında konuşan Yıldırım, " Galatasaray'a karşı üstünlüğümüzü son dönemlerde kaybettik. Gittik yendik iyi oldu. Çocukların hepsi okula formalarla gitti. O mutluluğu hep beraber yaşadık. Biz Galatasaray'ı her zaman yeneriz. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa, şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim" dedi.

"YALAN SÖYLEMESİNLER"

Öte yandan Jose Mourinho hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldırım, " Beşiktaş, Jose Mourinho için '7 milyon euro'ya anlaştık' diyormuş. Üstüne 5 daha vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Yanlış yapıyorlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Buradan Sayın Hasan Arat'a söyleyeyim. Bu tip şeylerden vazgeçsinler. 7 milyon euro'ya geliyorsa, biz çekilelim. Bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Birbirimize saygılı olacağız. Jose Mourinho, 'Reklam çekimi için İstanbul'a geldiğimde, Beşiktaş'tan 2 kişi otele geldi. Onlarla sohbet ettik' dedi. 'Öyle bir görüşmemiz olmadı' dedi. Konu budur" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A STRUM GRAZ GÖNDERMESİ!

Aziz Yıldırım, "Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler. Galatasaray'ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız. Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz'dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz." dedi.

59 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce elde ettiği şampiyonluklar için, "Bizim şampiyonluklarımızın yılı belli mi? Notere gidip tasdik ettireceğiz ve TFF'ye göndereceğiz. Sonrasını TFF düşünsün. Komisyonu falan boş verin. Ben kurdum komisyonu. Ben tespit edeceğim, doğruysa belgeleri, bilgileri TFF'ye göndereceğim." ifadelerinde bulundu.

TFF SEÇİMİ

Aziz Yıldırım yaklaşan Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri için, "Beni bir TFF başkan adayı aradı, isim vermiyorum kim olduğunu biliyorsunuz. 'Fenerbahçe'den onu aldım, Galatasaray'dan bunu aldım formülü olmamalı. Tarafsız insanlar olmalı' dedim. TFF düzgün bir hale gelmeli. Tarafsız bir TFF yaratmaları lazım. Gerektiğinde müdahale edeceğiz." dedi.

"STAT KAPASİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ"

Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimini eleştirerek, "2018'den bu yana bir tane çivi bile çakmadılar. Boya badana bile yapmadılar, 2018'de planımız neyse ona devam edeceğiz. Yönetimi bilinçli olarak yarın öğleden sonra tamamlayacağız. Seçilirsek stadyumda restorasyon yapacağız. 20 senelik eski stat. Ses ve akustik yeniden düzenlenecek. Kapasitesini arttıracağız. İki kale arkasını yukarı kaldırıp locaların eklenmesi projesi 10 milyon dolar maliyetle oluyor. 10 bin kapasite artışı olur bu şekilde. Ses ve akustik için de çalışmalar düşünülüyor." dedi.