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Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı

Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'ye temsilci atayarak ilgili şirketin kurulduğunu duyurdu.

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2020 yılında hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter (X), YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.

Temsilci bildiriminde bulunmayan platformlara cezalar kesilmiş, çoğu ise ceza sonrası Türkiye'ye temsilci atamıştı.

Ancak biri hariç.

Türkiye'de bir temsilci atamayan sosyal medya platformu "X"e reklam yasağı getirildi.

Türkiye'ye temsilci atadı

Yasağa ek olarak bant daraltma cezası da uygulanacaktı ki, X'ten bir adım geldi.

X, Türkiye'ye temsilci atadı..

Haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

Bakan Uraloğlu: Şirket kuruldu

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya platformu X, Türkiye'ye temsilci atadı. Temsilciyle birlikte ilgili şirket de kuruldu"

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