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HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak, olağanüstü bir durum değil

AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak, olağanüstü bir durum değil

AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın "Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatmak adına görevimden affımı istedim" sözleriyle istifasını vermesi büyük yankı uyandırırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten konuyla ilgili dikkat çeken bir mesaj geldi

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Ak Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, dün parti binasında düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklarken, gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İSTİFA SONRASI ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA VAR

"Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatmak adına görevimden affımı istedim" diyen Ayar'ın bu hamlesiyle ilgili ilk açıklama ise AK Parti'nin bugün düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Sözcü Ömer Çelik'ten geldi.

"AK PARTİ'DE DEĞİŞİM OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM DEĞİL"

Basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Çelik, "AK Parti'de değişim olağanüstü bir durum değil. Sürekli değişim içindeyiz. Çeşitli yerlerde pekiştirme, değiştirme, görev değiştirme adımları atılacak. Vekaletle devam edilen yerlerde asalete çevrilmesi söz konusu" dedi.

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