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Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta bir araya gelecek

Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta bir araya gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanları ile bir araya geleceği kamp, 24-26 Mayıs'ta Kızılcahamam'da düzenlenecek.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelenekselleşen Kızılcahamam kampına başkanlık edecek.

Bahçeli, kamp kapsamında milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarından sonra bu hafta da Ülkü Ocakları il başkanları ile bir araya gelecek.

Ülkü Ocakları ile kampta bir araya gelecek

Türk gençliğinin gelişimi ve çağın şartlarına uygun donanıma sahip bireyler olarak yetişmesi konusunda daha önce çok kez Ülkü Ocakları il başkanlarına yönelik düzenlenen kamp programı, 24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

Bilgilendirmede bulunulacak

Genel Başkan Bahçeli'nin ilk konuşmayı yapacağı kampta, Ülkü Ocakları il başkanlarına çeşitli konularda uzman isimlerce bilgilendirmelerde bulunulacak.

Kapsamlı sunumlar yapılacak

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu tarafından koordine edilen program kapsamında, Ülkü Ocakları il başkanlarına "Türk gençliği, Türkiye gündemi, Türk dünyası ve uluslararası gelişmeler, teknoloji kullanımı ve toplumu ilgilendiren meseleler hakkında" kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

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