İsmail Kartal: Şampiyon olacağımıza inanıyorum

Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı İsmail Kartal, "Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, hafta sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

"Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacaklarını ve şampiyonluk inançlarını koruduklarını belirten 62 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Son maçımıza çıkacağız. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyorum. Onlara her zaman 'bu takıma, bu oyunculara güvenin' dedim. Şu ana kadar taraftarlarımızı, camiamızı mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Hafta sonu her şey lehimize dönebilir. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum.

"Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir"

Konya deplasmanında kendilerinin puan kaybettiğini ve bunu Galatasaray'ın da yaşayabileceğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, şu şekilde konuştu:

Galatasaray, Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Biz Konya maçında büyük hasar aldık. 11 pozisyona girdik, bunların 8 tanesi yüzde yüz gol pozisyonu. Bazen olmayınca olmuyor. İlk maç onlara karşı yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiştik ve 7-1 kazanmıştık. Bu maçta ise değerlendiremedik.

"Bu kulübe her geldiğimde oynattığım futbolla bütün istatistikleri paramparça etmişim"

Yapıcı eleştirilerin olması gerektiğini ancak yalan, yanlış ve hakarete varacak ifadelerin kendisini üzdüğünü anlatan Kartal, şöyle devam etti:

Bir senedir beraberiz. Objektif bir insanım. Beni, ekibimi ve oyuncularımı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Doğruları öğrenmeden birilerinin kendi adına kariyerleri için daha farklı yerlerde daha farklı iş alabilme adına yalan konuşmaları oldu. İftira attılar, emeğimize saygısızlık yaptılar. Sosyal ve görsel medyada sürekli bir saldırı var. Ben bunu kabul etmiyorum. Eleştiri olacak ama yapıcı eleştiri olursa futbol da gelişir. Bu eleştiri değil, bel artı vurma var. Bunları anlamış değilim. Bu kulübe her geldiğimde oynattığım futbolla bütün istatistikleri paramparça etmişim.