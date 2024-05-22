İsrail için flaş karar! Erdoğan: Müdahil olmayı kararlaştırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri programında konuştu. Erdoğan, "İsrail aleyhine soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri programında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in, Gazze'deki katliam saldırılarına değinen Erdoğan, "İsrail aleyhine soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

'İSRAİL ALEYHİNE SOYKIRIM DAVASINA BİZ DE MÜDAHİL OLMAYI KARARLAŞTIRDIK'

Filistinli kardeşlerimiz tüm imkansızlıklara rağmen verdikleri mücadeleyle dik ve dirayetli duruşlarıyla insanlığın yüz akı oldular.

Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

İsrail aleyhine soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık.

'SON ASRIN EN HOYRAT SOYKIRIMLARINDAN BİRİ İŞLENİYOR'

7 Ekim'den bu yana son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. 35 bin masum şehit edildi. 80 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze'nin neredeyse tamamı enkaza döndü. Gazze'yi devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Hastaneleri, ibadethaneleri bombalayacak, yardım malzemesi gönderen kamyonlara saldıracak, gıda bekleyen sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler.

'KİMSE BİZİM AKLIMIZLA ALAY ETMESİN, GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKARAK YALAN SÖYLEMESİN'

Tüm bunları yıllardır bize ders vermeye çalışanlar yaptılar. Kimse bizim aklımızla alay etmesin, kimse bizim gözümün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara lojistik ve askeri destek sağlayanlarında vebali vardır.

Sanmayın ki Gazze'de şehit olanların ahı bunlara tutmayacak. Gazzelilerin kanı işgalcilerin ve destekçilerinin alnına yapışmıştır.

'HAMAS ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETTİ'

Hep birlikte gördük takip ettik. Hamas önceki hafta ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ancak İsrail uzlaşmaz tavrını sürdürdü. İsrail bununla da yetinmedi ve sivillerin son sığınağı olan Refah'a saldırarak gerçek niyetini ortaya koydu.

Şunu artık herkesin kabullenmesi lazım Batılı güçler, tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez.

Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İsrail'in Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırıları artıyor. İsrail'in soykırımı, daha fazla çocuk, kadın ölmeden durdurulmalıdır.

İsrail, 76 yıldır kan döküyor, can alıyor. Filistin halkının topraklarını alenen gasp ediyor. Uluslararası Hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor. Buna rağmen el üstünde tutulmaya, korunmaya devam ediyor.

'TÜRKİYE, FİLİSTİNLİ DİRENİŞÇİLERİN YANINDADIR'

İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair elimizdeki tüm belgeleri ve bilgileri muhataplarına iletiyoruz. Türkiye, doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistinli direnişçilerin yanındadır.

'DİYANET VAKFI'MI ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TEBRİK EDİYORUM'

Diyanet Vakfı'mı 49 yıldır dünyada iyilik tohumları ekmeye, kardeşlik köprüleri kurmaya devam ediyor. Vakfımızın kıymetli mensuplarını kutluyor, özverili çalışmaları nedeniyle tebrik ediyorum.

Türkiye Diyanet Vakfı, görkemli bir çınar gibi tüm dünyaya dal budak salıyor. Dünyanın 149 ülkesindeki yardım faaliyetleriyle vakfımızla gurur duyuyoruz. Rabbim sizde, tüm vakıf insanlarından razı olsun.

'MAZLUMLARIN YARDIMINA KOŞMAK DİNİMİZİN BİZLERE EMRİDİR'

Mazlumların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Bizler şefkat ve sevgi medeniyetinin mensubuyuz.

Kendiniz için istediğinizi, kardeşiniz içinde istemedikçe kamil bir Müslüman olamazsınız diyen Peygamberin ümmetiyiz. Bizler bana ne her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE SORUMLULUĞUMUZ VARDIR'

Kardeşimiz olan insanlara karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Sevdiklerimizle beraber barış ve emniyet içinde yaşarken hemen yanı başımızdaki insani drama kayıtsız kalamayız.

Suriyeli muhacirlere, bir lokma ekmek bulamadıkları için yoksulluk çeken Somali'li, Sudan'lı, Yemen'li çocuklara, tam 76 senedir topraklarına geri dönme hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı sorumluluğumuz vardır. Ne mutlu kalplerinde mazlum ve muhtaçlara yer açabilenlere diyorum.

Yurt içi İyilik Ödülleri'ni kazanan; İbrahim Taşdemir, Ahmet Seferoğlu, Turgut Kılıç ve Necmettin Erbakan Akyüz kardeşlerimi tebrik ediyorum.