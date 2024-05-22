Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi: Yüzde 50’si bitti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bütün sezon başı planlaması da yapıldı. Transferlerin de yüzde 50’si bitti. " dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takımın da hak ederek finale kadar geldiğini belirten Avcı, “Finale kalmak güzel, finalde de dost olmak bence çok güzel. Başlarken 150 takımın yarıştığı bugün itibariyle iki takımın finali oynadığı hak ettiği bir maç. İki takım da bunu almak istiyor. Biz de bunu Trabzonspor tarihine tekrar yaşatmak istiyoruz. Beşiktaş 10, biz 9 kere almışız. Bunu eşitlemek istiyoruz. Rakibimiz çok değerli oyuncu grubuna sahip. Bireysel performansların belirleyici olduğu bir maç olacak. Finalleri oynamak çok farklı duygular. Anlar, bireysel performanslar belirleyici olacak. Özellikle son 2 aydır oyun olarak çıkıştayız. Yarın akşam oyunun konuşulduğu, kaybedenin kazananı alkışladığı, kazananın da kaybedene saygı gösterdiği bir futbol festivali olması açısından, insanları sahanın içine çekmemiz açısından bizim için fırsat olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için 10. kupa. Benim için Trabzon’da tüm kupalara sahip olan Ahmet Suat Özyazıcı’dan sonra gelen bir teknik adam olmak istiyorum” diye konuştu.

“Burada final oynayan her takım son derece başarılıdır”

Finallerin kaybedeni olmadığının ve iki takımın da başarı göstermiş olduğunun altını çizen 60 yaşındaki teknik adam, “Finaller oynamak, oyuncu için de teknik adamlar için de buralara kadar gelmek çok değerli. Herkes kazanmıştır aslında. Final bittikten sonra madalyanı alıp çıkıyorsun. Bugün ligi 3. bitiriyorsun, 17 takımı geride bırakıyorsun, başarısız ilan edilemezsin. Kaybeden değilsindir aslında. Yarıştığım tüm kategorilerde önce oyunu ve oyuncuyu geliştirmek için çalıştım ve bunun tacı olan kupalar almak istedim. Finaller de kaybettim. Bugün belki kazanırken o kaybettiğim finallerin bana katkısı oldu. Burada final oynayan her takım son derece başarılıdır” ifadelerini kullandı.

“Transferlerin yüzde 50’si bitti”

Kupa kazanmanın ilerleyen sezonlar için pozitif bir yönü olduğunun altını çizen Avcı, “Kupa kazanmak bizim için ulaşılabilir 2 hedeften biriydi. Kupa kazanmak büyük camialarda, ileriye yönelik daha pozitif bakmanı, hızlandırmanı gerektiriyor. Önümüzdeki sezonun planlamasıyla ilgili zaten çalışıyoruz. Bu kupayı almak bizim daha ivmeli çalışmamızı sağlayacak. Bütün sezon başı planlaması da yapıldı. Transferlerin de yüzde 50’si bitti. Bu kupayı kazanıp kalktığın zaman ertesi sabah kendini daha cüretkar, daha pozitif hissediyorsun” şeklinde konuştu.

“Necip Uysal harika bir kaptan”

Son olarak eski öğrencisi olan Beşiktaş kaptanı Necip Uysal’a dair de açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, “Necip Uysal harika bir oyuncu, harika bir kaptan. Böyle oyuncular kolay kolay yetişmiyor. Böyle oyunculara sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.