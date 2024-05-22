UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta!

UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde İtalyan temsilcisi Atalanta, Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvanın final maçında, yarı finalde Roma'yı eleyen Bayer Leverkusen ve Marsilya'yı eleyen Atalanta karşılaştı.

Zorlu mücadeleyi Ademola Lookman'ın hat-trick'i ile İtalyan temsilcisi 3-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Atalanta kupayı müzesine götüren takım oldu.

Ayrıca bu mücadele ile birlikte Xabi Alonso ve öğrencileri sezonun ilk mağlubiyetini almış oldu.