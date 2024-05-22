Ermenistan sonunda pes etti! Paşinyan resmen duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın artık "tarihi Ermenistan" arayışını durdurması gerektiğini, Ermenistan'ın halihazırda Ermenilerin yaşadığı 29 bin 743 kilometrekare topraktan oluştuğunu söyledi.

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Ermenistan Ulusal Meclisinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Paşinyan, yönetim alanında çok büyük anlayış sorunları yaşadıklarını, bu sorunların uygun zamanda ve uygun şekilde halledilemediğini kaydederek problemlerin çözümü için çaba harcadıklarını belirtti.

'TARİHİ ERMENİSTAN ARAYIŞIMIZI DURDURMAMIZ GEREKİYOR'

Paşinyan, sorunların çözümü için ilerleme yolu gösterebilecek bir devlet vizyonu ve anlayışı geliştiremediklerini ve bunun kişilerin tutumlarına da yansıdığını belirtti.

Ermenistan Başbakanı, ülkesinin 1991'de bağımsızlığını kazandığında 20 yıl sonra nasıl olacağına dair bir program geliştirilemediğini kaydetti.

Bu sorunun halen devam ettiğini ve gerçekçi bir Ermenistan vizyonunun gerekli olduğunu vurgulayan Paşinyan, Ermenistan'ın sosyal psikolojisinde yer alan en önemli konulardan birinin "kaybedilmiş Ermenistan arayışı" olduğunu söyledi. Paşinyan, şöyle devam etti:

'TOPRAKLARIMIZ 29 BİN 743 KİLOMETREKAREDİR'

"Biz vatan içinde vatan arıyoruz. Şimdi bizim politik mesajımız şudur. Sevgili vatandaşlar, Ermenistan Cumhuriyeti'nin sevgili vatandaşları. Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor çünkü bu anavatanı bulduk. Bu anavatan 29 bin 743 kilometrekare egemen topraklar içeren Ermenistan Cumhuriyeti'dir."

Ermenistan Başbakanı, ikinci önemli sorunun yasal ilişkiler düzeninin temeli olan anayasa olduğunu, anayasal reformların egemenliğin en büyük referansı olan, halkın yaşadığı devlet içindeki yaşam koşullarını kendisinin belirlemesi prensibine dayanması gerektiğini söyledi.