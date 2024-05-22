BIST 10.899
DOLAR 32,19
EURO 34,86
ALTIN 2.461,38
HABER /  GÜNCEL

Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. Hizmete giren "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği sayesinde kazalarda kaza tutanağı formu doldurmaya gerek kalmadan telefondan hızlı şekilde kaza tutanağı formu oluşturulabilecek.

Abone ol

Trafik kaza tespit tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulacak. E-Devlet'in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet'e "Kaza Tutanağı" hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet'in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR, NASIL DOLDURULUR?

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.

1. E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne "Kaza Tutanağı" yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın
2. "Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin
3. Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin
4. Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın
5. Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin
6.Sigorta bilgilerini girin
7. Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak

SÜREÇ HIZLANACAK
Sisteme girilen tutanak bilgileri ise doğrudan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBM) aktarılması söz konusu. Bilgilendirme sistemi sayesinde sigorta şirketleri kazadan direkt olarak haberdar olabilecek ve hasar tespiti ile tazminat ödemeleri kısa sürede gerçekleşecek. Sürücülerin hayatını kolaylaştıracak yeni hizmet sayesinde e-Devlet üzerinde rapor düzenleyerek takibi online yapılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Hayvanları koruma kanunu yenileniyor
Hayvanları koruma kanunu yenileniyor
Yunanistan'da Yeni Sol Partisi hükümetin Filistin'i tanımasını istedi
Yunanistan'da Yeni Sol Partisi hükümetin Filistin'i tanımasını istedi
Ermenistan sonunda pes etti! Paşinyan resmen duyurdu
Ermenistan sonunda pes etti! Paşinyan resmen duyurdu
Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi: Yüzde 50’si bitti
Abdullah Avcı'dan transfer müjdesi: Yüzde 50’si bitti
İsrail için flaş karar! Erdoğan: Müdahil olmayı kararlaştırdık
İsrail için flaş karar! Erdoğan: Müdahil olmayı kararlaştırdık
İngiltere Başbakanı Sunak erken seçim kararı aldı
İngiltere Başbakanı Sunak erken seçim kararı aldı
Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta bir araya gelecek
Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta bir araya gelecek
İsmail Kartal: Şampiyon olacağımıza inanıyorum
İsmail Kartal: Şampiyon olacağımıza inanıyorum
Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı
Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı
AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak, olağanüstü bir durum değil
AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak, olağanüstü bir durum değil
Aziz Yıldırım adaylıktan çekilme şartını açıkladı!
Aziz Yıldırım adaylıktan çekilme şartını açıkladı!
Binlerce araç Haydarpaşa Limanı'nda satılmayı bekliyor
Binlerce araç Haydarpaşa Limanı'nda satılmayı bekliyor