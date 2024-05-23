Ayşe Hatun Önal'ın paylaşımı gündem oldu! Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır için ne dedi?

Önal şimdi de Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ı paylaşmasıyla ve ifadeleriyle dikkat çekti. Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ı paylaşan şarkıcı “Sizden olsa olsa kaşar olur, onu da eritir köpeklere yediririz” ifadelerini kullandı.