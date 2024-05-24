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Fenerbahçe Beko Final Four'da kaybetti

Fenerbahçe Beko Final Four'da kaybetti

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four yarı final maçında Panathinaikos Aktor'a 73-57 kaybetti.

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Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de Final Four heyecanı yaşanıyor.

Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı temsilcimiz Fenerbahçe ile Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos, karşı karşıya geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabakada kazanan 73-57'lik skorla Panathianikos oldu.

Geç başlayan maçta ilk çeyreği Panathinaikos önde bitirdi

Maç öncesinde çıkan olaylar ve güvenlik sebebiyle karşılaşma geç başladı.

Mücadeleye Yunan ekibi etkili başladı. Kendrick Nunn’ın etkili oyunu ile Panathinaikos 12-0’lık seri yakaladı. Bu seriye Nigel Hayes-Davis’in basketleriyle cevap veren sarı-lacivertliler, top kayıplarına engel olamadı ve ribauntlarda rakibine cevap veremedi. İlk çeyrek 22-13 Panathinaikos üstünlüğüyle geçildi.

Fenerbahçe ikinci çeyrekte farkı indirdi

İkinci çeyreğe Fenerbahçe etkili başladı. Kaptığı toplarla üstün bir bölüm geçiren temsilcimiz, Hayes-Davis’in basketleriyle farkı 2 sayıya kadar indirdi ve soyunma odasına 38-36 geride girdi.

Yunan ekibi, son bölüme önde girdi

Üçüncü çeyreğe iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Yunan ekibi kazandığı sportmenlik dışı faulün ardından farkı 5 sayıya kadar çıkardı. 3.37 kala Dorsey’in basketiyle farkı 1’e indiren Kanarya, çeyreğin kalan bölümünde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve final bölümüne 56-50 geride gitti.

Fenerbahçe, mağlup oldu

Maçın son çeyreğine hızlı başlayan takım Yunan ekibi oldu. 6:30 kala 10 sayıda geride olan sarı-lacivertli temsilcimiz, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Kalan bölümde Panathianikos'a diş geçiremeyen Fenerbahçe parkeden 73-57 mağlup ayrıldı.

Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri üçüncülük maçında Real Madrid - Olympiakos eşleşmesinin kaybedeniyle oynayacak.

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