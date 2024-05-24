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Galata Kulesi yeniden ziyarete açılacak

Galata Kulesi yeniden ziyarete açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, yarın tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.

Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.

Çalışmalar aynı zamanda profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklendi.

Yarın girişlere açılacak kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.

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